Samsun'da 'Geçmişten geleceğe, gelecekten moderne' defilesi sunuldu

Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü ile enstitünün kuruluşunun 62'nci yılı dolayısıyla defile düzenlendi.

Enstitü binasında düzenlenen "Geçmişten geleceğe, gelecekten moderne" konulu defilede, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi ile Anadolu yöresel kadın giysileriyle günümüz kıyafetlerinden oluşan 45'e yakın giysi beğeniye sunuldu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Arslan, burada yaptığı konuşmada, kendilerinden önceki uygarlık ve devletlerin bıraktığı izleri takip ederek uzun araştırma ve üretim faaliyetleri sonucunda ortaya pek çok değerli koleksiyon çıkardıklarını söyledi.

Bunların içinden özenle seçilen giysilerden oluşan bir defile hazırladıklarını belirten Arslan, "Yani geçmişten günümüze, gelenekten moderne bir yolculuk yaptık." dedi.

Daha sonra modacı Erol Albayrak ve koreograf Uğurkan Erez tarafından moda söyleşisi gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, enstitünün sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına hazırlanan çini ve mozaik tablolardan oluşan müzayede de düzenlendi.