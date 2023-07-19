Samsun'da geceleyin çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde geceleyin meydana gelen kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da geceleyin sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan Halim A., Orçun M. ve 17 yaşındaki Y.K. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen kahvehane sahibi Ali A. da bıçakla yaralandı. Yaralılardan Halim A., Orçun M. ve Y.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, Ali A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Barosu ekipleri bıçaklı yaralama olayını yaptığı ileri sürülen H.P.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN