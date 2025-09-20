Samsun'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun'da Kudüs Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenledi.

Kudüs Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve diğer katılımcılar, İstiklal Caddesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı.

Bando takımı eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, İstiklal Caddesi'nden Lise ve Cumhuriyet caddelerine devam ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, "Samsun'dan Sumud'a direnişe bin selam", "Yükümüz vicdan, rotamız Gazze", "İnsanlığın onuru Sumud Filosu" sloganları attı.

Platform adına burada basın açıklaması yapan Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, Gazze'de çocuklar ölürken insanlığın susamayacağını belirterek "Filistin'in yalnız olmadığını göstermek, Sumud Filosu'na destek olmak ve zulme karşı ortak sesimizi yükseltmek için yürüyüşü gerçekleştirdik." dedi.

Konuşmanın ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Gazze için dua etti.

Yürüyüşe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.