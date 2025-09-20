Haberler

Samsun'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Destek Platformu öncülüğünde, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce katılımcı, Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak, Sumud Filosu'na destek verdiler.

Samsun'da Kudüs Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenledi.

Kudüs Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve diğer katılımcılar, İstiklal Caddesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı.

Bando takımı eşliğinde yürüyüşe katılan binlerce kişi, İstiklal Caddesi'nden Lise ve Cumhuriyet caddelerine devam ederek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, "Samsun'dan Sumud'a direnişe bin selam", "Yükümüz vicdan, rotamız Gazze", "İnsanlığın onuru Sumud Filosu" sloganları attı.

Platform adına burada basın açıklaması yapan Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, Gazze'de çocuklar ölürken insanlığın susamayacağını belirterek "Filistin'in yalnız olmadığını göstermek, Sumud Filosu'na destek olmak ve zulme karşı ortak sesimizi yükseltmek için yürüyüşü gerçekleştirdik." dedi.

Konuşmanın ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Gazze için dua etti.

Yürüyüşe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a bombardıman
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Ali Koç için olay yaratacak sözler

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay sözler! İddiaları tek tek yanıtladı
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Arka Sokaklar'da efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.