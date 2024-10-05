Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

Samsun'da Gazze'ye destek amacıyla
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kudüs Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.

Etkinlik kapsamında minik çocuklar, yere serilen uzun bir tuvale Gazze'ye destek mesajları içeren resimler çizdi.

Grup adına açıklama yapan Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.

Filistin'de yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin şehit olduğunu vurgulayan Okudan, "100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler, her geçen gün daha da çirkinleşmektedir. Birleşmiş Milletlerin temel kuruluş felsefesi sayılan ve dünya ülkeleri tarafından değer olarak kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla İnsanlığa Karşı Suçlar, Cenevre Sözleşmeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi metinler, sadece kağıt üzerinde kalmış ve defalarca yok sayılmıştır." dedi.

Okudan, Gazze'ye yönelik saldırıların birinci yılını dolduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonuç, bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde ikisi artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklara vadedilen hakların tamamı, işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta. Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, öz güven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir."

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

Uluslararası İlişkiler Yerel Haberler İnsan Hakları Sivil Toplum Filistin İsrail samsun Güncel Çocuk Gazze

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title