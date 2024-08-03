Samsun'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gazze yararına kermes programı düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi öncülüğünde 19 Mayıs Ortaokulu önünde düzenlenen kermese, vatandaşlar destek verdi.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, AA muhabirine, kermese güzel bir katılım olduğunu söyledi.

Vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Deberoğlu, "Müftülüğümüzün, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenci ve velilerin desteği ile halkımızla organize ettiğimiz Gazze yararına kermesimizde toplanan gelirler, oradaki insanların yiyecek ihtiyaçlarında karşılamak için ulaştırılacaktır." Dedi.