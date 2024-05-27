Samsun'da Gazze yararına kermes düzenlendi
Samsun'un Terme ilçesinde İHH Terme Temsilciliği tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kermeste gönüllülerin hazırladığı çeşitli yemekler, pastalar ve el işi ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen tüm gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.
Samsun'un Terme ilçesinde İHH Terme Temsilciliği tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kermeste gönüllülerin hazırladığı çeşitli yemekler, pastalar ve el işi ürünler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen tüm gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.