Samsun'da Gazi Polis Memuruna Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı

Samsun'da gazi polis memurunu darbettiği iddia edilen baba oğul gözaltına alındı.

M.G. (47) ile oğlu V.S.G. (19), işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına giderek, nizamiyede bulunan kadın polis memuru E.B'ye kimliklerini verdi.

V.S.G, işlemleri sırasında E.B'ye yüksek sesle, "İşinizi hızlı yapın bekletmeyin. Sizi mi bekleyeceğiz?" şeklinde sözler söylemesi üzerine nizamiyede bulunan gazi polis memuru A.K. tarafından uyarıldı.

İkaz edilmelerine rağmen hakaretlerine devam eden baba ve oğluna görevlilerce müdahale edildiği sırada V.S.G., A.K'ye yumruk atıp tişörtünü yırttı.

Diğer polis memurlarınca "Görevi yaptırmamak için direnme" ile "Görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltına alınan M.G. ile oğlu V.S.G., Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü.

Söz konusu baba-oğul, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.