Samsun'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde fuhuş ve insan ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü, 'İnsan ticareti' ve 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesindeki 2 eve düzenlenen operasyonda, Yalçın Ö. ile yabancı uyruklu Zarına K. gözaltına alındı. Evdeki aramalarda; suçta kullandığı belirtilen 1 araç, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3 bin 1 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu. Konuya ilişkin 5 mağdur kadının da ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.