Samsun'da Fuhuş Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da ahlak polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 2 kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş için yer temin edip aracılık yaptıkları iddia edilen N.K. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da ahlak polisi tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar istikametinde fuhuş için yer temin edip fuhşa aracı oldukları iddia edilen N.K.(57) adlı kadın ile A.Ş.'yi(63) gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye veren A.Ş. ve N.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN