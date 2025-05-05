Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlarına yönelik gerçekleştirildi. İki spa merkezine yapılan baskınlarda, 22 kadın mağdur olarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel