Haberler

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, iki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda iş yeri sahipleri K.İ. (26) ve İ.B. (41) ile iş yerlerinde çalışan S.M. (28), H.G. (30), Ç.L.B. (30) ve A.Ç. (30) yakalandı.

Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.