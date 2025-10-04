Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 5 şüpheli serbest kalırken, Z.G. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ç, Ö.İ, Z.G, P.D, O.A. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Z.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel