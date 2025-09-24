Haberler

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alındı ve digital materyallere el konuldu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonuna operasyon düzenledi. Bir masaj salonunda iş yeri sahibi K.İ. (26) ile çalışanlar S.M. (28) ve H.G. (30), diğerinde de yine iş yeri sahibi İ.B. (41) ile çalışanlar Ç.L.B. (30) ve A.Ç. (30) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
