Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.