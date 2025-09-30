Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Z.G. (35) ve R.R'nin (28) fuhuş yaptıkları belirlenen Atakum ilçesindeki bir apart işletmesine operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, apart işletmecisi Y.Ç'nin (43) fuhuş amacıyla aparta gelenlerden Kimlik Bildirme Sistemi'ne kaydetmeme karşılığında para aldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.G, R.R. ve Y.Ç. emniyete götürüldü. Z.G. ve Y.Ç. hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli işlem başlatıldı.