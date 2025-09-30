Haberler

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Apart işletmecisi Y.Ç., fuhuş amaçlı gelenlerden kimlik bilgilerini kaydetmeme karşılığı para alıyordu.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Z.G. (35) ve R.R'nin (28) fuhuş yaptıkları belirlenen Atakum ilçesindeki bir apart işletmesine operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, apart işletmecisi Y.Ç'nin (43) fuhuş amacıyla aparta gelenlerden Kimlik Bildirme Sistemi'ne kaydetmeme karşılığında para aldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.G, R.R. ve Y.Ç. emniyete götürüldü. Z.G. ve Y.Ç. hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.