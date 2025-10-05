Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak' suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi Y.Ç. (49) ve çalışan A.K'yi (27) gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
