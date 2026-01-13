Samsun'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan B.S. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyonda şüpheliler B.S, Ş.E. ve M.S. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan B.S. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel