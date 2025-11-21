Samsun'da Fuhuş Baskınları: 117 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Samsun'da SPA merkezi ve apartlara yönelik fuhuş baskınlarında 117 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ahlak Bürosu ekiplerince, kamu sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında son 3 ayda fuhuşla mücadele alanında geniş çaplı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 11 SPA merkezi ve masaj salonu ile 2 apart otel olmak üzere 13 işletme ile 117 kişi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak"tan adli ve idari işlemler uygulandı.

Operasyonlarda belirlenen işletmelerin geçici süreyle faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, kamu sağlığı ve toplum düzenini tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.