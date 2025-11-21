Haberler

Samsun'da Fuhuş Baskınları: 117 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yapılan denetimler sonucunda 11 SPA merkezi ve 2 apart otel olmak üzere toplam 13 işletmeye fuhuşla mücadele kapsamında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, 117 kişi hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Samsun'da SPA merkezi ve apartlara yönelik fuhuş baskınlarında 117 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ahlak Bürosu ekiplerince, kamu sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında son 3 ayda fuhuşla mücadele alanında geniş çaplı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 11 SPA merkezi ve masaj salonu ile 2 apart otel olmak üzere 13 işletme ile 117 kişi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak"tan adli ve idari işlemler uygulandı.

Operasyonlarda belirlenen işletmelerin geçici süreyle faaliyetleri durduruldu.

Açıklamada, kamu sağlığı ve toplum düzenini tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.