Samsun'da freni tutmayan tır park halindeki araca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da freni tutmadığı iddia edilen kepek yüklü tır, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü hayatını kaybeden, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki 55 AAG 177 plakalı tır, yoldan çıkarak park halindeki Mustafa Danışmaz'a ait 19 ADV 325 plakalı hafif ticari araca çarpıp, yola doğru savurdu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Danışmaz (30) ile Emine Danışmaz (32) ve Haksız Danışmaz (81) yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Mustafa Danışmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tır sürücüsü Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN