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Samsun'da Fıstık Yutma Kazası: Defne Kayadibi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Fıstık Yutma Kazası: Defne Kayadibi Hayatını Kaybetti
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Samsun'da evinde fıstık yutması sonucu nefes alamayan 2 yaşındaki Defne Kayadibi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAMSUN'da evlerinde nefes borusuna fıstık kaçan Defne Kayadibi (2), hayatını kaybetti. Kayadibi, son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, dün akşam, evlerinde tek yumurta ikizi Ece ile birlikteyken Defne Kayadibi'nin, yediği fıstık boğazına kaçtı. Defne'nin nefes alamadığını gören annesi Nurgül (29) ve babası Aykut Kayadibi (31), sağlıkçı olan komşularına haber verdi. Eve gelen sağlık çalışanı, çocuğun nefes borusundaki fıstığı Heimlich manevrasıyla çıkarttı. Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından dün akşam hastaneden alınan Defne bebek, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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