Samsun'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Samsun'da meydana gelen fırtına ve sağanak, Atakum ilçesinde denizdeki dalga yüksekliğini 5 metreye çıkardı. Bu durum, sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarını kapatmaya neden olurken, bazı evleri de su bastı. Belediyenin önlemleri sürüyor.

Samsun'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Atakum ilçesinde fırtına nedeniyle denizdeki dalga yüksekliği yaklaşık 5 metreye ulaştı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahildeki taşlar ve beton bariyerler, dalgaların etkisiyle yürüyüş ve bisiklet yolunu kapattı. Belediye ekipleri, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İncesu Mahallesi'nde de bazı evlerin avluları ile bahçelerini su bastı.

Belediyeye ait İncesu sahilindeki bir kafe ile soyunma kabinlerinin duvarları yıkıldı, verandaları çöktü.

Samsun'da gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek
