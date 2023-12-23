Samsun'da fırtına nedeniyle çatı uçtu, bir kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan fırtına sonucunda bir evin çatısı uçarak bahçeye düştü ve bir kişi yaralandı. Ayrıca başka bir mahallede çatı bir aracın üzerine düştü ve Karşıyaka Mahallesi'nde elektrik trafosu devrildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, fırtınada bir evin çatısının uçması nedeniyle bir kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Muslubey Mahallesi'nde bir evin çatısı koparak bahçeye düştü.
Bahçede bulunan Adil Keleş, kopan parçalardan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise fırtına nedeniyle uçan çatı, bir aracın üzerine düştü.
Karşıyaka Mahallesi'nde de rüzgar nedeniyle elektrik trafosunun devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.