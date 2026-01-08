Haberler

Samsun'da fırtına; ağaçlar devrildi

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan fırtına, ağaçların devrilmesine ve yolların trafiğe kapanmasına yol açtı. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçları keserek yolu temizledi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Selahiye Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent genelinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacı kesip yoldan kaldırdı. Polis ekipleri bulvarda güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
