Samsun'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı.
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "konuttan silahla yağma" suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sefa B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Sefa B'yi saklandığı yerde yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.