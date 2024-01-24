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Samsun'da firari uyuşturucu suçlusu yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı.

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "konuttan silahla yağma" suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sefa B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Sefa B'yi saklandığı yerde yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Samsun Canik Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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