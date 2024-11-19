Samsun'da Firari Uyuşturucu Kullanıcısı Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle yakalandı. Ekipler, adreste yaptıkları aramada 170 gram esrar ve 4,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (46) İlkadım ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Adreste arama yapan ekipler, 170 gram esrar, ?4,15 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
H.A. işlemleri için emniyete götürüldü.