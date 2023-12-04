Samsun'da firari hükümlü yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde evinin etrafında polis ekiplerini fark edince yangın merdiveninden kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin yakalanması için çalışma yapıldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.E'nin Yenimahalle'de bir ikamette saklandığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Bina çevresini saran ekipleri fark eden H.E, yangın merdivenine çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada polisler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.E'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.