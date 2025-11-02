Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. adlı firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, İlkadım ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel