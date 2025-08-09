Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanarak gizlendiği anlaşılan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, çeşitli illerdeki mahkemelerce "vergi kanununa muhalefet", "dolandırıcılık", "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık", "hırsızlık", "basit yaralama", "hükümlünün kaçması" gibi suçlardan ifadeye yönelik arama kayıtları bulunan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y'yi belirlenen adreste yakaladı.

Kardeşinin kimliğini kullanarak kendini gizlediği belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
