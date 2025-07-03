Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında uyuşturucu bulundurma suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. (43) Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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