Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında uyuşturucu bulundurma suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.A. (43) Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel