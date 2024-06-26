Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, "Kasten yaralama neticesinde ölüme sebep olma" suçundan 13 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Adalet Mahallesi'ndeki bir adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.