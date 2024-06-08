Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.K'nin evinde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla B.K'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.K'nin evinde saklandığını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla B.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.