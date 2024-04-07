Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gasp ve yağma suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince, Yenimahalle Mahallesi'nde, gasp ve yağma suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 360 TL adli para cezası bulunan firari O.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Şüpheli, motosikletli polis timleri amirliği ekiplerinin kendisini aradığını fark ederek kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.