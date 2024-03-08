Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari T.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında "Birlikte yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'nın yakalanması için çalışma yürütüldü.
Firari, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.