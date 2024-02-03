Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 8 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç'yi (35) saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.