Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan A.G. adlı kadın, saklandığı yerde bulundu ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. adlı kadını saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adliyeye sevk edildi.