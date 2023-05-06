Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmada, zor kullanma ve tehdit suçlarından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.C.H. şehir merkezinde yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel