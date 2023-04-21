Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışma sonucu "silahlı tehdit ve hakaret " suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.U, Tabakhane Mahallesi'nde caddede yakalandı.
B.U, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel