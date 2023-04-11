Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmada, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.Y. (20) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel