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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.Y. (20) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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