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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "Kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.O, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yakalandı.

E.O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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