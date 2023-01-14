Samsun'da firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba 3. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında İ.A'nın (26) adli sicil kaydı sorgulandı. Sorguda İ.A'nın 20 ayrı suçtan 29 yıl 7 ay hapis kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Çarşamba Samsun JASAT Güncel Haberler

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