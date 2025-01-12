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Samsun'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Operasyonu ile Yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, uyuşturucu madde suçlarından 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve satmak" suçlarından hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S. (30) yakalandı.

Hükümlü, işlemleri ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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