Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı - Haberler

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Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı

Samsun'da firari hükümlü annesini hastaneye götürürken yakalandı

Samsun'da aranan firari hükümlü, annesini hastaneye götürürken yakalandı.

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Samsun'da aranan firari hükümlü, annesini hastaneye götürürken yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin (42) Tekkeköy ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan annesinin evinde saklandığı tespit edildi.

Hükümlüyü takibe alan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipler, T.K'yi annesini hastaneye götürürken Samsun Ordu kara yolunda bulunduğu araçta yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Jandarma Samsun JASAT Güncel Haberler

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