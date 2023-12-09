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Samsun'da Firari Hükümlü Ahırda Yakalandı

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Samsun'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bir ahırda saklanırken yakalandı. Firari hükümlünün üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu.

Samsun'da 'nitelikli yağma' suçundan hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin dron ile takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 Ekim ayında meydana gelen 'nitelikli yağma' suçundan, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve firar durumda bulunan E.Ç.'nin yakalanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. KOM ekiplerinin geniş kapsamlı araştırmasında E.Ç.'nin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan ikametine uğradığı, genellikle mahallenin kırsal bölgelerinde bulunan kulübe ve hayvan barınaklarında kaldığı bilgisine ulaşıldı. KOM polisince E.Ç 'nin ikameti, civarda bulunan kulübe ve hayvan barınakları takibe alındı. Bir ay süren kesintisiz takip sonucunda bugün E.Ç.'nin ikametinin yanında, içinde büyükbaş hayvanlar olan ahırda saklandığı tespit edildi.

Şafak vakti Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle şahsın yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. E.Ç.'nin ikameti ve saklandığı ahırın etrafı sarıldı, havadan gözetleme yapabilmek amacıyla gece görüşü olan, ısıya duyarlı termal görüntüleme yapabilen insansız hava aracı (dron) kaldırılarak Özel Harekat ve KOM unsurları ile operasyon başlatıldı. Ahırda saklanan hükümlü E.Ç.'ye 'etrafının sarıldığı, teslim olması' yönünde çağrı yapıldı. Dron ile havadan hareketleri adım adım takip edilen E.Ç. kaçmaya çalıştı ise de ahırın küçük havalandırma penceresinde üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca 35 adet 9 mm fişek ve bir miktar uyuşturucu (metamfetanin) ile yakalanarak gözaltına alındı.

E.Ç., KOM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Yakalama Ceza Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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