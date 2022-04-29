Samsun'da firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı - Haberler

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Samsun'da firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da firari hırsızlık hükümlüsü caddede gezerken yakalandı

Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Burcu D'nin (31) yakalanması için çalışması başlattı.

Polis, Burcu D'yi Yaşar Doğu Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Burcu D, daha sonra cezaevine konuldu.

AA / İlyas Gün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Haberler

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