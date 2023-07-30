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Samsun'da Fındık Tarlasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) yaralandı.

Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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