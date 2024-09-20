Samsun'da Fındık Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda bulunan 76 kilo fındığı çalan iki şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerden biri, daha önceki suçları nedeniyle emniyette kaydı bulunan bir kişi.
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda 2 çuvaldaki 76 kilo fındığı çalan 2 şüpheli yakalandı.
Olay, 8 Eylül'de Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Abdülsamet O. (22) ve Murat B. (28) bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı. Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.'nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.