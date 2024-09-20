Samsun'da Fındık Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kiloluk 2 çuval fındığı çalan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise Tokat ilçesinde yakalandığı, başka bir suçtan gözaltında olduğu öğrenildi.

Olay, 8 Eylül'de Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeyn Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülsamet O.(22) ve Murat B.(28) bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilogram ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı. Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, kamera çalışmaları neticesinde şüpheli Abdülsamet O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.'nin ise Tokat ilçesinde başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera Emre ÖNCELSAMSUN,