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Samsun'da Fındık Hasadı ve Kurutma İşlemi Devam Ediyor

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Karadeniz Bölgesi'nde Ordu'dan sonra en çok fındık üretiminin yapıldığı Samsun'da üreticilerin fındık hasadı ve kurutma işlemi devam ediyor. Samsun'da bu yıl toplam 1 milyon 240 bin dekar alanda üretimi yapılan fındıktan 114 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Üreticiler, tarladan hasat ettikleri fındığı çotanaklarından ayrılması için patoz makinesinden geçiriyor. Fındık, daha sonra serilerek kuruması için güneşe bırakılıyor. Evlerin önündeki uygun alanlara fındığı kurutmaya bırakan üreticiler, uygun olmayanları da seçerek ayırıyor. Ailelerine fındık kurutma mesaisinde yardım eden minik çocukların zaman zaman harmanın içinde oynaması da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu'dan sonra en çok fındık üretiminin yapıldığı Samsun'da üreticilerin fındık hasadı ve kurutma işlemi devam ediyor.

Samsun'da bu yıl toplam 1 milyon 240 bin dekar alanda üretimi yapılan fındıktan 114 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye genelinde Ordu'dan sonra üretimde 2. sırada yer alan Samsun'da fındık hasadı ağustos ayının ilk haftasında başlarken, üreticinin mesaisi kurutma işlemiyle devam ediyor.

Üreticiler, tarladan hasat ettikleri fındığı çotanaklarından ayrılması için patoz makinesinden geçiriyor.

Fındık, daha sonra serilerek kuruması için güneşe bırakılıyor. Evlerin önündeki uygun alanlara fındığı kurutmaya bırakan üreticiler, uygun olmayanları da seçerek ayırıyor.

Ailelerine fındık kurutma mesaisinde yardım eden minik çocukların zaman zaman harmanın içinde oynaması da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Terme'de fındık üretimi yapan iki çocuk annesi Gül Beşikçi, arazilerinin dik bir yamaçta olduğunu belirterek, "Ağustos ayının 22'sinde hasada başladık. 12 dönüm arazide 4 gün hasat sürdü. Şimdi patozlama yapıyoruz. Sonrasında fındığı güneşte kurutmaya bıraktık. Bir yandan da içindeki kırık, kurtlu, delik olanları ayıklıyoruz. Çocuklarımız da fındık üzerinde bazen oynuyor, bazen bize yardım ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Bölgesi Ekonomi samsun Çocuk Ordu Ekonomi Güncel Haberler

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