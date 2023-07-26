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Samsun'da Fındık Bahçesinde Silahlı Saldırı: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesini temizlemeye giden bir çiftçi, arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da fındık bahçesini temizlemeye giden çiftçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ayvacık ilçesi Terice Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesindeki otları temizlemeye giden Temel Öztürk (49) ile arkadaşı Ali Paşa (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Paşa tabancayla ateş açarak Temel Öztürk'ü yaraladı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Temel Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Paşa ise kaçtı. Jandarma kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Temel Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Temel Öztürk Samsun Güncel Haberler

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