Samsun'da Filistin İçin Dayanışma Etkinliği

SAMSUN'da Küresel Sumud Filosu'na ve Filistin halkına destek vermek için tekneler bir araya geldi. Desteğe karada desteğe katılan vatandaşlar da eşlik etti.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Filistin halkının yanında olmak ve Gazze'ye umut ile dayanışma mesajlarını ulaştırmak amacıyla 'Sumud Filosuna – Gazze'ye Destek Programı' etkinliği düzenlendi. Samsun Limanı açıklarında toplanan balıkçı tekneleri, gezi tekneleri ve deniz araçları Sumud Filosu'na ve Filistin halkına destek vermek amacıyla sirenler çalarak kortej oluşturdu. Vatandaşlar da karadan ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla eyleme destek verdi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ak Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Erhan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Filistin Destek Platformu Başkanı Ahmet Muştu, "Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez noktaya gelmiştir. 2 milyon insan açlığa mazur bırakılıyor. Zalimler artık açlığı bir silah olarak kullanmaya başladılar. Bugün ölüm Gazze'de sıradanlaştı. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Bu duruma sessiz kalanlar, tepki vermeyenler zulume ortaksınız. Sumud, sokakta yankılanan sloganların sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak adı oldu. Sumud, birçok ülkeden 500'ye yakın aktivistler tarafından oluşturulan bir yardım filosunun adıydı. Farklı renklerden, dillerden, inançlardan gelen bu insanlar tek bir amaç için bir araya geldiler. Gazze'nin yalnız olmadığını tüm dünyaya haykırmak istediler. Bu filonun niyeti sadece insani yardım götürmek değildir. Asıl niyet dünyaya bir tanıklık sunmaktı. Gazzeli çocukların uykusuz gecelerine, annelerin çaresizliğine tanıklık etmekti" dedi.

Etkinlik daha sonra şiir dinletisi ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın dualarının ardından son buldu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun